دورية أمنية توقع لص سيارات في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على ميكانيكي؛ لاتهامه بسرقة سيارة بمدينة نصر.

البداية أثناء مرور الرواد أحمد عادل ومحمود فهمي ونديم ندا، ضباط مباحث إدارة تأمين ومحاور مطار القاهرة، وبصحبتهم القوة المرافقة بطريق النصر أمام مدخل عزبة العرب، اشتبهوا في السيارة رقم (ج أ ب 278) ماركة نصر 128 خضراء اللون.

وبفحص قائدها تبين أنه يدعى "ع.ا" ميكانيكي سيارات، مقيم شارع خالد بن الوليد عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 9438 لسنة 2017م مدينة نصر أول سرقة وسائل نقل، والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين بالحبس "سرقة - نصب" بإجمالي 4 سنوات سجن، ولا يحمل تراخيص.

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بمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حسام حنفي، رئيس مباحث إدارة تأمين ومحاور المطار، اعترف بسرقة السيارة حال توقفها أسفل العقار رقم (20) مدينة التوفيق بأسلوب توصيل الأسلاك.

أمكن التوصل لمالكة السيارة وتبين أنها تدعى "ا.م.ص." حاصلة علي ليسانس ألسن، وباستدعائها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة، وأقرت أنها لم تكتشف واقعة السرقة بعد.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.