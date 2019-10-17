إيقاف طيار فيديو محمد رمضان مدى الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني، انتهاء نتائج التحقيقات في واقعة كليب الفنان محمد رمضان داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لإحدي الشركات المصرية الخاصة.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس: "بعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، اتخذنا إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حيث تقرر إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلًا أية أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام".

وأكدت الوزارة، ثقتها بشركات الطيران المصرية وإلتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين وإلتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلي معدلات السلامة الجوية، حيث تعد هذة الواقعة عملًا فرديًا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية".

وقالت الوزارة، إن صناعة الطيران المدني تقوم بالأساس على الالتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية ولا مجال للتهاون مطلقًا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.

وكان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني أصدر تعليماته إلى سلطة الطيران المدني بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو مصور يظهر به الفنان محمد رمضان، وهو جالس محل الطيار المساعد على طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة، فى رحله خاصه لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بعد قيادته طائرة.. عقوبات جنائية محتملة تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

بعد واقعة محمد رمضان.. معلومات عن الطائرات الخاصة في مصر

أول قرار من "الطيران" بعد واقعة محمد رمضان: "وقف الطيار ومساعده"

"مصر للطيران" تعلق على نشر محمد رمضان فيديو لقيادته طائرة