شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: 950 طلباً من «متظلمى الحذف العشوائي بالبطاقات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، عن أن إجمالى حجم التظلمات بالحذف العشوائى من البطاقات التموينية على مستوى المحافظة أقل من 1% من حجم البطاقات ككل والبالغ عددها مليون و50 ألف بطاقة ما يعنى أن الأمور تسير بشكل منتظم بعيدا عن العشوائية فيما يتعلق بشكاوى المواطنين المتضررين من الحذف العشوائى.

وأوضح «سعدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مكاتب الأحياء الـ25 استقبلت منذ فتح باب التظلم أول اكتوبر وحتى الان 950 طلباً وتم الانتهاء وتسليم دفعتين للوزارة على ان يتم تسليم الدفعة الثالثة السبت المقبل، مشيرا إلى أن التظلم يتم فحصه في المديرية لمدة اسبوعا على ان يتم تسليم تقرير بالحالة للوزارة بعدها يتقرر عودة المواطن إلى المنظومة واحقيته في الدعم من عدمه خلال 15 يوماً.

ولفت إلى مد تلقى التظلمات حتى نهاية أكتوبر الجارى بجميع المنافذ، مشيرًا إلى نجاح تجربة المديرية الرائدة في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمات مطورة لتصبح الإسكندرية كاملة التطوير بنهاية هذا العام تليق بالتعامل مع الجمهور حيث جرى الاستعانة بحاملى الماجستير والدكتوراة لإدارة تلك المراكز والاستعانة بشباب الخدمة العامة للعمل بها، مشددا على عودة هيبة مفتش التموين بالرغم من قلة الأعداد إلا انه تم تعظيم الكفاءة الحالية للمفتش والاستفادة منه في الحفاظ على اموال الدعم المقدمة من الدولة للمواطنين.