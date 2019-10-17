شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي ومسؤول «يونيسيف» يزوران مدارس الدمج في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن وفدا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» زار عددا من مدارس الدمج في الإسكندرية، الخميس، لتقييم التجربة بشكل عام وبحث زيادة ما يسمى بغرفة مصادر الدمج في المدارس والاطلاع على جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في هذا الملف الممول من الاتحاد.

وأضاف «الديب» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن الوفد الأجنبى ترأسه إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وضم برونو مايس، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر، والدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاحتياجات الخاصة، وأحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة، حيث زار مدرسة عزيز أباظة للدمج والتابعة لإدارة المنتزه التعليمية، حيث شهد الوفد تجربة حية لأنظمة التدريس والوسائل التعليمية داخل المدرسة والتى تضم طلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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وأشار إلى أن الإسكندرية يوجد بها 250 مدرسة دمج لافتا إلى وجود قرار من وزير التربية والتعليم باعتبار جميع مدارس الجمهورية مدراس دمج، ما يعنى أن أي طالب لديه إعاقة أو من ذوى الاحتياجات الخاصة من حقه الالتحاق بأى مدرسة قريبة من محل سكنه.

وقال «الديب» إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على جهود وزارة التربية والتعليم في هذا الملف الذي يوليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اهتمامًا كبيرًا، وتقييم غرف مصادر الدمج التي تضم وسائل تعليمية لطلاب الدمج، وبحث آلية زيادتها الفترة المقبلة، خاصة أن كل مدرسة توجد بها غرفة مصادر دمج، مشددا على مضاعفة الاهتمام بالأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وحرص الوفد على مشاهدة تجربة حية من الحصص الدراسية والأنشطة التربوية والدعم المقدم في غرف المصادر، وأثنى الحضور على اهتمام الوزارة بالمنظومة التربوية لدعم هؤلاء الطلاب.