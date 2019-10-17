شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: قضاة مصر حصن أمان للوطن ومصدر طمأنينة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر مشيخة الأزهر.

في بداية اللقاء، رحب شيخ الأزهر برئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المحكمة وقضاتها حصن أمان للوطن، ومصدر طمأنينة للمواطنين، ويقومون بدور بالغ الأهمية في تطبيق القانون وحماية وضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها بالدستور، بما يُسهم في نشر العدل والاستقرار.

من جانبه، أعرب رئيس المحكمة الدستورية عن تقديره لجهود الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال، وتصدّيه لدعاوى التطرف والكراهية، مؤكدًا اعتزازه بجهود فضيلة الإمام الأكبر في تعزيز قيم السلام والحوار والتعايش، وترسيخ ونشر سماحة الإسلام.