شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنيا» تناقش مشاكل زراعة بنجر السكر في صعيد مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية الزراعة بجامعة المنيا ندوة علمية عن مشاكل زراعة بنجر السكر في صعيد مصر، وذلك برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبدالله عبدالغنى، عميد كلية الزراعة، وذلك في إطار الندوات المتعددة التي تعقدها الكلية في المجال الزراعي، لتثقيف وتوعية طلابها، وأعضاء هيئة التدريس.

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حاضر الندوة الدكتور أيمن حسني، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، متحدثًا عن مشاكل إنتاج البنجر في صعيد مصر، ونشأة وتطور نبات البنجر، ومستلزماته من السماد والماء والري وعمليات الخدمة، موضحًا مشاكل البنجر الاثني عشر، والتي منها المغالاة في التسميد الأزوتي في مراحل نموه الحرجة، وعدم الالتزام بعدد النباتات الأمثل بالفدان الواحد، وارتفاع العمالة المدربة في زراعات البنجر، وصعوبة إنتاج بذوره في مصر، وضعف التنسيق بين البحث العلمي والجامعات والشركات المنتجة والمزارعين.

كما تحدث المهندس عبدالمنجي مصطفى، مدير الدراسات والتخطيط بمصانع سكر أبوقرقاص، عن مراحل تصنيع السكر من البنجر، ومواصفات المنتج المطلوبة، وتوضيح المراحل الحرجة في الصناعة، بالإضافة إلى عرض مقدمة عن مراحل استخلاص البنجر، والعوامل التي تتأثر بها عملية الاستخلاص، كما تم خلال الندوة التحدث عن آفات محصول البنجر، وكيفية التصدي لها.

جاءت الندوة بحضور الدكتور حربي مطاريد، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبوبكر عبدالوهاب، رئيس قسم المحاصيل، والدكتور سيد حسن، أستاذ ورئيس قسم وقاية النبات السابق بالكلية، والدكتور أنور عبدالعزيز، أستاذ أمراض النبات، والدكتور سيد حسن حسين حمودة، أستاذ وقاية النبات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعاملين في قطاع خدمة المجتمع، وممثلي عن مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والإرشاد الزراعي، ومعهد المحاصيل السكرية، ومصنع أبوقرقاص للسكر.