شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا نيوز": فاينانشال تايمز تؤكد انهيار الاقتصاد التركي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، أن صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أكدت أن تركيا تمتنع عن تبادل عملية الليرة في سوق العملات فى مؤشر جديد على انهيار العملات المحلية فى تركيا.
وقالت القناة، إن الصحيفة الأمركيية نقلت عن محللين اقتصاديين قولهم إن القرار بمثابة تدبير صارم يعكس قلقا متصاعدا داخل المؤسسات التركية من تأثير الاضطرابات الراهنة على الليرة والقطاع المالى والاقتصادى .
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