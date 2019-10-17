وكيل صحة الإسكندرية فى بث مباشر للحديث عن شائعة الإلتهاب السحائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت الصفحة الرسمية لمحافظة الاسكندرية ، لايف مباشر من الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية للرد على تساؤلات أولياء الأمور و مواطنى الاسكندرية حول إنتشار شائعة وباء الالتهاب السحائى.
وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة على أنه لا يوجد خطر على الاسكندرية من وباء الالتهاب السحائى ، مؤكدا على أن ما تردد هو شائعات و أن كافة العينات جاءت سلبية.
كما أكد وكيل وزارة الصحة، على أن وزارة الصحة توفر التطعيمات مجانا بالوحدات الصحية المجانية ، و أكد قائلا :" لا يوجد ما يعكر صفو محافظة الاسكندرية ، و لا ضرر من انتظام الطلاب بالعملية التعليمية اليومية بالمدارس ، و لا يوجد خطر من مرض الالتهاب السحائى و أكد على ان مصر سوف تستمر قوية بالتكاتف و نبذ الافكار و الشائعات التى تهدف الى التشكيك .
و أوضح قائلا :" تلقينا مساء يوم الاثنين الماضى بلاغ على الخط الساخن بغرفة العمليات بوجد اصابة طفلة بإشتباه بالالتهاب السحائى مما أثار فزع أولياء الامور ، و فور تلقى البلاغ تم تشكيل غرفة لادارة الامر و التواصل مع وزارة الصحة و القسم الوقائى و تشكيل فريق عمل و تم الانتقال الى مكان علاج الطفلة فى إحدى المستشفيات " ، و أضاف " التشخيص المبدئى لتقرير الحالة مكتوب فية التهاب سحائى و بجوارها علامة إستفهام دليل على عدم التأكد من التشخيص النهائى للمرض و هو مجرد إشتباه " ، مطالبا بعدم التسرع بقراءة و تفسير التقارير الطبية التى تحتاج الى متخصص.
و أكد على أنة تم إراء التحليل الطبية الازمة و تبين أنها سلبية لهذا المرض ، ثم ظهرت حالة أخرى بمستشفى الشاطبى الجامعى ، و تم اللقاء مع أساتذة طب الاطفال بالمستشفى و بعد إجراء التحليلات الازمة تبين أنها سلبية لمرض الالتهاب السحائى و لكن توفت الحالة بسبب مرض فيروسى أخر و ليس له علاقة بالالتهاب السحائى الوبائى ، و ذلك بناء على تقرير رسمى من مستشفى الشاطبى الجامعى يؤكد سلبية الالتهاب السحائى البكتيرى.
وحول ما قامت به وزارة الصحة للقضاء على هذا الوباء ، قال : "هناك خطة من وزارة الصحة تشرف عليها منظمة الصحة العالمية للقضاء على هذا المرض فى مصر " ، مشيرا الى أن الوزارة وضعت خطة للتطيعمات من الشهر الاول فى حياة اى مولود و حتى سن الشباب ، منهم التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائى و يتم التطعيم بجرعات ببدايات التعليم مثل جرعات فى الصف الاول من رياض الاطفال و الابتدائى و الاعدادى و الثانوى ، مؤكدا على أن مصر تخلصت من هذا الوباء منذ عدة سنوات ، فمصر خارج حزام هذا الوباء
و حول تأخر بيانات الصحة حول المرض قال أن ذلك بسبب التأكد من صحة العينات و الفحوصات و الانتهاء من التحليلات ، و قال :" لا نريد لاعطاء المشككين الفرصة للتشكيك فى تقارير الصحة التى يقوم بها مجموعة من الاطباء المتخصصين ، مؤكدا على أن وزارة الصحة قامت بدورها منذ عدة سنوات للقضاء على عدد كبير من الامراض المعدية على رأسها مرض شلل الاطفال و الالتهاب السحائى
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