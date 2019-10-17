فيديوجراف.. القصاص من الإرهابى عبد الرحيم المسمارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إحالة الإرهابى عبد الرحيم المسارى "ليبى الجنسية" والمتهم فى حادث الواحات، لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه. ــ ليلة القصاص من الإرهابى الليبى عبد الرحيم المسمارى بإحالته للمفتى ــ تورط مع 42 آخرين فى قتل ضباط وأفراد الشرطة بالواحات Advertisements ـ 16 شهيدا يقدمون أرواحهم فداءا للواجب. ــ مقتل 15 إرهابيا خلال المواجهات. ــ المسمارى يسقط فى قبضة حماة الوطن فى 16 نوفمبر 2017. ــ بعد أكثر من عام على نظر الجلسات إحالة "المسمارى" للمفتى ــ 3 نوفمبر 2019 الحكم على المتهمين وانتظار رأى المفتى لـ"المسمارى"

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