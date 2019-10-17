شائعة «الالتهاب السحائى» تكشف أكاذيب الإخوان.. غدا على الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان "شائعة «الالتهاب السحائى» تكشف أكاذيب الإخوان، وفيه: «الصحة» و«التعليم»: لا إصابات.. والتطعيمات مجانية.. مديريات التعليم بالمحافظات: لا وجود لأى حالات بالمدارس.. و«الإسكندرية»: العملية التعليمية منتظمة. Advertisements وداخل العدد

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