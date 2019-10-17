شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مغردا: أخبار جيدة ستأتى بعد قليل من تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى خبر عاجل لها أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غرد على تويتر قائلا: أخبار جيدة ستأتي بعد قليل من تركيا خلال المؤتمر الصحفي لنائب الرئيس الأمريكى.
وصعد المجتمع الدولى ضد استمرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى عدوانه على الشعب السورى، ، فى ظل مطالبات دولية بتشديد العقوبات على تركيا، فى الوقت الذى تم فيه كشف رسالة وجهها الرئيس الأمريكى إلى نظيره التركى طالبه فيها بالتوقف عن الحماقة.
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