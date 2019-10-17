شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: اختتام فعاليات دورة تدريب الأئمة على مهارات التحدث الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت وزارة الأوقاف دورة تنمية المهارات الإعلامية رقم (2) لأئمة الأوقاف ، وتم فيها تدريب عدد 15 إمامًا على مدار الأسبوع بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، مما سيسهم بشكل فعال في تجديد الخطاب الديني ، وتوجيه رسالة إعلامية تعبر عن سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف .

قالت وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى ، إن ذلك يأتى في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام ، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية.

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وقد شمل التدريب تنفيذ تطبيقات عملية لكل متدرب في مجال البرامج الإذاعية والتليفزيونية شارك جميع المتدربين فيها كما تم تجهيز حقيبة تدريبية لكل متدرب تحتوي علي مواد علمية في مجال وموضوعات التدريب.

وطالب الأئمة بتطبيق ما تدربوا عليه من مهارات لرفع راية الدين الحنيف والتبصير بوسطية وسماحة الإسلام وأنه دين حضارة جاء بمشروعين أحدهما عقدي والآخر إنساني يحفظ حياة الإنسان ويصونه ،و أعرب الأئمة المتدربون عن سعادتهم بهذا التدريب، موجهين الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف.