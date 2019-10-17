"التعليم" تشارك احتفال مدارس التربية الخاصة بالقاهرة بيوم العصا البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بالمحافظات ، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالأطفال ذوى القدرات الخاصة.
وحضر الاحتفال الدكتورة إنجى مشهور ، مستشار الوزير لشئون التربية الخاصة، والدكتورة هالة عبد السلام ، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، واللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون ، وشهد الاحتفال تقديم عروض موسيقية ورياضية من قبل الطلاب شملت التعريف بمفهوم العصا البيضاء وأهميتها بالنسبة للطفل الكفيف.
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