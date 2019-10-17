"الآثار": قانونا المتحف المصري الكبير والحضارة يصدران قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن مجلس الوزراء انتهى من إقرار مشروع قانوني المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة، وإرسلهما إلى مجلس النواب لمناقشتهما.
وأضاف "العناني"، في تصريح لمصراوي، أن لجنة "الثقافة والآثار والإعلام" أكدت حرصها على مناقشة القانونين في أسرع وقت خلال الأيام المقبلة لبدء تطبيقهما، نظرًا لأهمية القانونين في الوقت الحالي وقبيل افتتاح المتحفين بأشهر قليلة.
وتابع: "ملامح القانونين، تمكن المتحفين من العمل بمرونة ودون بيروقراطية أو معوقات، مؤكدًا أن مواد القانونين تنص على أنهما هيئتان اقتصاديتان لهما ميزانيتهما الخاصة ويحق لهما إنشاء شركات تابعة لهما أو تنمية مواردهما وفق ما ترى مجالس إدارات المتحفين".
وكان وزير الآثار، قد أكد خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان الأحد الماضي، إن مشروع قانون المتحف الكبير يمنح هيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف وهو المشروع الذى وافقت عليه اللجنه، موضحا أن هدف ذلك في القانون هو تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق.
وأضاف الوزير: "من حقه يعمل شركات، مش عاوز أقول للحكومة كل شوية تعالي سلفيني، مش عاوز وضع المتحف يبقي زي المتاحف الموجودة دلوقتى علشان نغير لمبة نقعد 3 شهور".
وأوضح أن وزارة الآثار يتبعها نحو 50 متحفا، وأن الحكومة قررت يكون للمتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة هيئتين، لما لهما من طبيعة خاصة، كونهما مجمعان ثقافيان يضمان متحفين.
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