الثلاثاء.. انطلاق الموسم الثقافي للجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهي إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية، ستبدأ الموسم الثقافي لعام 2019 /2020 يوم الثلاثاء المقبل، وتعقد فعالياته بمدينة البعوث الإسلامية.
وأضاف عياد - في بيان الخميس - أن الموسم الثقافي الذي تعقده اللجنة يتضمن هذا العام مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بحضور الطلاب الوافدين، وغيرهم من الباحثين بجامعة الأزهر وخارجها، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف اللقاءات العلمية المتخصصة والتوعية الثقافية للطلاب والباحثين.
وأوضح أنه من المقرر أن يستهل الموسم فعالياته بلقاء للدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بقسم علم الحيوان، بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر تحت عنوان " الإعجاز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم "، واللقاء الثاني ، يلقي فيه الكلمة الدكتور رفعت السيد العوضي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومقرر اللجنة، حيث بعنوان "الإعجاز في تأسيس دولة المواطنة".
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