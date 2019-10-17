الأوقاف تؤكد اهتمامها المستمر بتعزيز وترسيخ أسس الحوار الحضاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف اهتمامها المستمر بتعزيز وترسيخ أسس الحوار الحضاري بين البشر، و نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير ، والعمل على إظهار سماحة الإسلام ووسطيته ، ومواجهة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس ، مع السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة والسيد ألطاي حبيب الله رئيس مركز حوار الأديان بكازاخستان ، حيث تم بحث أوجه تعزيز سبل التعاون الديني بين البلدين ، ومناقشة بعض الجوانب المتعلقة بملف الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان التابعة لوزارة الأوقاف المصرية.

Advertisements

كما أكد الجانبان حرصهما على دعم العلاقات المصرية الكازاخستانية فس مختلف المجالات خاصة الدينية.

ومن جانب آخر أشاد كل من السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان , و ألطاي حبيب الله رئيس مركز حوار الأديان بكازاخستان بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتطرف، وبإصدارات الأوقاف العلمية، و بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان في تجديد الخطاب الديني ، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

كما أهدى وزير الأوقاف السفير نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف الحديثة باللغتين العربية والروسية التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، من أهمها كتب مفاهيم يجب أن تصحح و فلسفة الحرب والسلم والحكم وحماية الكنائس في الإسلام .