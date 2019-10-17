أخبار مصر | الصحة: تطعيم 7 مليون طالب ضد الالتهاب السحائي مجانًا.. ولم نرصد أي حالات مصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: تطعيم 7 مليون طالب ضد الالتهاب السحائي مجانًا.. ولم نرصد أي حالات مصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الصحة، بيانًا قالت فيه، إنه جاري تطعيم 7 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى"، ضد مرض الالتهاب السحائي مجانا، نافية رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أوضح أن الوزارة شددت علي تكثيف وزيادة الفرق الوقائية والتي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إلي أنه يتم تطعيم الحجاج والمعتمرين والقادمين من دول متوطن بها المرض لمنع دخول المرض أو أى أمراض أخري الي البلاد، كما يتم مناظرة جميع القادمين عن طريق الحجر الصحى بجميع الموانئ "البرية والبحرية والجوية"، وعمل كروت متابعة صحية لهم لمتابعتهم فى محل اقامتهم، خاصة للقادمين من الدول الموبوءة، كإجراء احترازي لمنع انتشار أى أمراض معدية داخل البلاد.

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وأكد، أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وتابعت وزارة الصحة في بيانها، أنها تهيب بالمواطنين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والتى تهدف الي إثارة البلبلة لدي المواطنين، كما تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105" لاستقبال استفسارات السادة المواطنين والاجابة عليها.