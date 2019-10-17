مصر | حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لمتاجرته في المواد المخدرة بالمطرية

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أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل كان يدير تجارة لتوزيع المواد المخدرة.

وتعود التفاصيل حينما تلقى الرئد كريم البحيري رئيس مباحث قسم المطرية، معلومات تفيد بقيام "أحمد.م.ع" 42 عاما يدير تجارة لتوزيع المواد المخدرة.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وبقيام قوة برئاسة الرائد كريم البحيري نفاذا الى اذن النيابة، وبمداهمته وبتفتيشه تم العثور معه على كمية "300" جرام من مخدر الهيروين وبعض المبالغ المالية وهاتف محمول، وبالقبض عليه وبمواجهته اقر بانه كان يدير تجارة لتوزيع المواد المخدرة في محل سكنه بالمطرية والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعة والهاتف المحمول لتسهيل عميلة الاتصال بعملائه.

وتم إحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.