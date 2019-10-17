مصر | ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لنصبهما على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لنصبهما على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى بزعم قدرتهما على منحهم قروض.

كانت توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى (أسرع قرض فى مصر – قرض حسن) بدعوى إمكانية منح قروض ميسرة وبدون فوائد بغرض النصب على المواطنين.

Advertisements

تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تحديد القائمين على إنشاء وإدارة الصفحتين المُشار إليهما وضبطهما.

عثر بحوزتهما على صور بطاقات رقم قومى، وسجلات تجارية، وبطاقات ضريبية خاصة ببعض المواطنين من ضحاياهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.