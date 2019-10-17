مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي قام بالسرقة بالإكراه بعض المعدات الخاصة بمصنع في المنطقة الصناعية بالتجمع الخامس.

وتعود التفاصيل حين تلقى رجال مباحث المطرية بلاغا من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس يفيد بأنه أثناء قدوم السائق التابع للمصنع ببعض المعدات، استوقفه شخصان وقاما بسرقة المعدات بالإكراه وفرا هاربين.

وبالتعامل مع البلاغ وبإجراء التحريات والبحث، تبين أن وراء الواقعة كل من "ربيع.ك.م" 28 عاما عاطل و"كمال.م.ك" 32 عاما سائق مقيمان بمنطقة المطرية، وبمداهمتهما وبالقبض عليهما وبمواجهتهم أقرو بما قاما به وتم استرجاع المسروقات، وتم إحالتهما الى النيابة العامة، التي أمرت بحبس كل منهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.