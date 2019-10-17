شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود حملة على مصانع الحلوى بفاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، حملة مكبرة على مصانع الحلوى بمدينة فاقوس ورفقته فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب الأغذية بالمركز، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم إنتاج الحلوى في ذكرى المولد النبوي الشريف وجهود المديرية في المتابعة المكثفة على المصانع والمنشآت الغذائية في هذا الشأن.

وأسفرت جهود الحملة عن إعدام ٩٠٠ كيلوجرام حلويات ومواد خام لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط ٢ برميل طحينة زنة كل برميل ١٥٠ كيلوجرامًا لوضعه في براميل سبق استعمالها، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جهود مديرية الشؤون الصحية في ضبط الأسواق والمتابعة المكثفة من جميع الإدارات الوقائية والعلاجية للرقابة على جميع المنشآت بالمحافظة حفاظًا على صحة المواطنين.