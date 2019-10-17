شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: انتظام حركة الخط الأول للمترو في الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة النقل انتهاء فرق الصيانة الفنية والطوارئ بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش. كانت الشبكة الهوائية بين المحطتين تعطلت بسبب حدوث كسر بالونش القائم بأعمال إزالة أحد الإعلانات خارج سور المترو، وسقوط «رافعة الونش» على الشبكة الهوائية. وأكدت الوزارة، في بيان، الخميس، أن الحركة تسير حاليا في الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى حلوان بشكل منتظم في كلا الاتجاهين.

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