شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الصحة» بالقليوبية يعلن تحويل عمليات المياه الكبرى والحول لرمد بنها وقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصى الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتحويل حالات العمليات الكبرى (المياه البيضاء. المياه الزرقاء. الحول. انفصال الشبكية) إلى مستشفيات رمد بنها ورمد قليوب، حسب التوزيع الجغرافي للمرضى، مع الاستمرار في العمل بأقسام الرمد بالمستشفيات العامة والمركزية بالنسبة للعمليات الصغرى.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماعه، الخميس، برؤساء أقسام الرمد بجميع المستشفيات العامة والمركزية بحضور الدكتور السيد أحمد مراد، مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية.

وناقش الاجتماع مؤشرات الأداء الشهرية من حيث حالات الكشف بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات الجراحية.

وأشار الطباخ إلى أنه يتم التنسيق وتجهيز جميع المستلزمات الطبية اللازمة في مستشفيي الرمد للاستعداد التام لجميع حالات الرمد الكبرى على مستوى المحافظة.