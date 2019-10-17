شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد «الالتهاب السحائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، العمل على تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة «أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى»، ضد مرض الالتهاب السحائي، نافية مجددا رصد أي حالات مصابة بالمرض بين تلاميذ المدارس في جميع المحافظات.

وشددت الوزيرة على تكثيف وزيادة الفرق الوقائية التي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات على مدار الساعة.

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فيما أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى مناظرة جميع القادمين عن طريق الحجر الصحى بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وعمل كروت متابعة صحية لهم لمتابعتهم في محال إقامتهم، خاصة للقادمين من الدول الموبوءة.

وأكد «عيد» أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى المواطنين، كما تهيب بكل وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق.

وخصصت الوزارة الخط الساخن «105» لاستقبال استفسارات السادة المواطنين والإجابة عليها.