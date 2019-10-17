شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة الكبيرة.. احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور أكثر من مليونى زائر من مصر والدول العربية والإفريقية، واصلت الطرق الصوفية، احتفالاتها بالليلة الختامية لمولد شيخ العرب، السيد البدوى، والتى استمرت فى مدينة طنطا منذ 6 أكتوبر الجارى.

ورحب هشام السعيد، محافظ الغربية، بزوار مدينة طنطا من داخل مصر وخارجها من مختلف الدول العربية والإسلامية. وقال إن المحافظة قادرة على تنظيم مثل هذه الاحتفالات الكبيرة، وإرسال رسالة إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، كما قدم الشكر إلى الجهات الأمنية بالمحافظة على جهودها فى تأمين الاحتفالات والقدرة على تنظيم فعاليات المولد الأحمدى وتوفير الأريحية التامة لجميع الزوار.

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وشهد الاحتفالية عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، واللواء أسامة بكير، رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

عدسة «المصرى اليوم» رصدت أجواء الليلة الكبيرة، وسجلت بالصور الأجواء الروحانية لحلقات الذكر، بصحبة فاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، وأجواء البهجة لدراويش القطب الصوفى الكبير وسعادة أهل المدينة وهم يقدمون الطعام إلى الضيوف، وحالة الانتعاش التى غمرت باعة الحلوى والسبح والأنتيكات المحيطة بسرادق الاحتفال.

يُذكر أن القطب الصوفى الكبير، السيد البدوى، ينتهى نسبه من جهة أبيه إلى الحسين بن على بن أبى طالب، ووُلد بمدينة فاس المغربية، وهاجر إلى مكة مع عائلته، وعندما بلغ الثمانية والثلاثين من عمره سافر إلى العراق مع شقيقه الأكبر «حسن»، ورجع بعد عام واحد إلى مكة، ثم قرر الهجرة إلى مصر، وتحديدًا إلى مدينة طنطا، لتكون موطن انتشار طريقته، وتُوفى يوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول 675 الموافق 24 أغسطس 1276 بمدينة طنطا، عن عمر يناهز 79 عامًا.

يُنسب إلى «البدوى» العديد من الكرامات، أشهرها ما يتداوله العامة من أنه كان ينقذ الأسرى المصريين من أوروبا، والذين تم أسرهم فى الحروب الصليبية، ولذلك انتشرت مقولة فى التراث الشعبى المصرى، هى: «الله الله يا بدوى جاب اليسرى»، أى أن «البدوى» قد جاء بالأسرى.

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية

مولد السيد البدوى في الغربية