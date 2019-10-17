شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس المشروعات القومية.. ويتفقد مقر جامعة الجلالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس المشروعات القومية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين، عام المجلس الأعلى للجامعات، وقيادات الوزارة وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في مقر جامعة الجلالة.

أكد الوزير، في بداية كلمته، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية في مجال التعليم، موجهاً الشكر لكل القائمين على مشروع إنشاء جامعة الجلالة والتي تعد أحد صروح التعليم العالى في مصر.

وشدد «عبدالغفار» على أهمية بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة على كل المستويات من استكمال الإنشاءات وتجهيز المعامل والبنية التحتية وأعمال التأثيث، استعدادًا لبدء الدراسة بالجامعة مع بداية العام الدراسي المقبل 2020 / 2021.

وأشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك كل الشركات المدنية المنفذة للمشروع والبالغ عددها 42 شركة، مؤكداً دعم خطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقًا لأعلى المواصفات الفنية.

ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيين قيادات جامعات الجلالة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والملك سلمان، وذلك من أجل متابعة أعمال الإنشاءات والتجهيزات بتلك الجامعات.

ولفت الوزير إلى ضرورة التسويق الجيد لتلك المشروعات من خلال الإعلام والعلماء والمفكرين، قائلًا: «لابد أن يعلم المواطن المصري حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة على المسار التعليمي».

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وخلال الاجتماع، استمع «عبدالغفار» إلى معدلات الإنجاز والتنفيذ بجامعات الملك سلمان والجلالة والمنصورة الجديدة والعلمين، موجهاً بضرورة الانتهاء من كل التجهيزات في أقرب وقت ممكن.

ووجه بالانتهاء من كل متطلبات الجامعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، وطبقاً لأعلى المواصفات الفنية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

كما أكد الوزير ضرورة تأهيل وتدريب العاملين الذين سيقع عليهم الاختيار للعمل بالجامعات الجديدة وتوفير برنامج تدريبي لهم من أجل نجاح المنظومة التعليمية داخل تلك الجامعات.

وقام «عبدالغفار» بتفقد إنشاءات جامعة الجلالة والاطمئنان على سير العمل بها، مشيداً بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والانتهاء من المنشآت وفقاً للمواصفات المتفق عليها، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات، والتي تبرز حجم اهتمام الدولة بإتاحة التعليم في ربوع مصر.

وشملت الجولة تفقد مبنى الإدارة الرئيسى والمكتبة ومبانى الكليات ومبنى الخدمات وسكن أعضاء هيئة التدريس وسكن الطلاب والطالبات والملاعب.

وأكد الوزير، خلال الجولة التفقدية، توفير كل سبل الراحة للطلاب وكل العاملين بالجامعة حتى تؤدي الجامعة رسالتها بنجاح وتحقيق الهدف من إنشائها في تخريج أجيال من الطلاب المتسلحين بالعلوم المتطورة والتكنولوجيا الحديثة، والذي يضاهي في جودته مستويات التعليم العالمية ويجعل الخريج قادرًا على اقتحام سوق العمل بسهولة.

يذكر أن جامعة الجلالة تضم 13 كلية في تخصصات الهندسة، والإدارة والسياسات العامة، والبايو تكنولوجى والصناعات الدوائية، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية، والفنون، والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام، والطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والعلوم الطبية المساعدة.