شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي ينعى ضحايا حادث تصادم حافلة معتمرين في السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المعتمرين المتوفين في حادث تصادم حافلتهم على طريق الهجرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن وفاة 36 شخصًا وإصابة 4 آخرين.
وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
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