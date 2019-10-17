شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يعرب عن تقديره للرئيس السيسي ودور مصر الداعم للبنان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي ودور مصر الداعم للبنان.
جاء ذلك خلال استقبال الحريري لسفير مصر في بيروت، نزيه النجاري، حيث أقام مأدبة عشاء تكريما له بمناسبة قرب انتهاء مهمته في لبنان، بحضور وزيري الاتصالات والإعلام في الحكومة اللبنانية، وسفراء الكويت وفلسطين والمملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين اللبنانيين ومستشاري رئيس الوزراء، سعد الحريري.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن السفير النجاري عبر عن شكره وتقديره للدعم الذي وجده على مدار سنوات عمله في لبنان، مؤكدًا حرص مصر الكبير على دورها العربي وعلى تعزيز العلاقات مع لبنان وسائر الدول العربية.
وقام رئيس الحكومة بتسليم السفير درعًا تكريمية تقديرًا لجهوده في دعم لبنان.
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