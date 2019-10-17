شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكاثوليك أهدونا كنيسة العذراء مريم ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية اليوم الخميس، كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوحنا الإنجيلي بانتورب ببلجيكا.

و قال البابا تواضروس في عظة القداس، "دشنا اليوم كنيستكم الجميلة باسم القديسة العذراء مريم والقديس يوحنا الإنجيلي والمذبح الجانبي يإسم القديس الأنبا موسى القوي والمعمودية باسم القديس يوحنا المعمدان أشكركم جميعا وأنتهز هذه الفرصة لأشكر الكنيسة الكاثوليكية التي قدمت هذه الكنيسة وفي خدمتها ورعايتها مع الكنيسة القبطية".

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وأضاف البابا، "هناك شخص يتكلم مع الناس، هذا شيء جيد فالله خلق الإنسان كائن ناطق له فكر وعقل. والكلام إنما له أساليب ومبادئ وأتيكيت".

واستكمل، تجد إنسان يتكلم بحكمة كلام عاقل وموزون وعندما يشعر أن هناك مشكلة يكون كلامه كمثل الماء البارد الذي يطفئ النيران فأنت بكلامك تتبرر وبكلامك تدان وكثرة الكلام لا تخلو من المعصية.