شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط: السيطرة على حريق السفينة حبيبة ووفاة واحد من طاقمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط السيطرة على الحريق الذى نشب في السفينة حبيبة M بميناء دمياط ، بواسطة قوات الحماية المدنية. Advertisements وأضافت هيئة ميناء دمياط ،أن الحريق أسفر عن وفاة فرد واحد من طاقم السفينة مصرى الجنسية ، وذلك بعد ان تدخلت الوحدات البحرية المملوكة للهيئة بمساعدة سيارات الحماية المدنية ، وجارى حاليا أعمال التبريد والمتابعة.

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