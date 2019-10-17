النقل: حريق محدود على سفينة بميناء دمياط وجارى السيطرة عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط ، أنه بتاريخ اليوم الخميس 17 أكتوبر، وفى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وأثناء تواجد السفينة حبيبة M ، التى تحمل علم توجو والمتراكية على رصيف رقم 9 حدث حريق محدود فى كابينة القيادة الخاصة بالسفينة، وجارى حاليا التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.
جدير بالذكر أن السفينة كانت قد وصلت إلى الميناء فجر اليوم فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.
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