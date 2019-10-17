السيناتور الأمريكى فان هولن: بإمكان تركيا تفادى العقوبات بوقف قتلها للأكراد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيناتور الأمريكى كريس فان هولن، أنه بإمكان تركيا تفادي العقوبات بوقف قتلها للأكراد، داعيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتراجع عن الضرر الذي أحدثه بانسحابه من سوريا.
ووصف السيناتور الأمريكى كريس فان هولن، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى واشنطن، العدوان التركى على شمال سوريا بأنه عملية تطهير عرقي ضد الأكراد ويجب العمل على وقفها.
وأشار السيناتور الأمريكى إلى أن قوات مدعومة من تركيا تحرر عناصر داعش من السجون.
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