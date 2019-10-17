شكرا لقرائتكم خبر عن السيناتور الأمريكى فان هولن: بإمكان تركيا تفادى العقوبات بوقف قتلها للأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيناتور الأمريكى كريس فان هولن، أنه بإمكان تركيا تفادي العقوبات بوقف قتلها للأكراد، داعيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتراجع عن الضرر الذي أحدثه بانسحابه من سوريا.

ووصف السيناتور الأمريكى كريس فان هولن، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى واشنطن، العدوان التركى على شمال سوريا بأنه عملية تطهير عرقي ضد الأكراد ويجب العمل على وقفها.

Advertisements

وأشار السيناتور الأمريكى إلى أن قوات مدعومة من تركيا تحرر عناصر داعش من السجون.