شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: نقل 27 أسرة لمدينة بدر وهدم 7 عقارات بعزبة المدابغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة، بدء نقل سكان منطقة عزبة المدابغ بحى مصر القديمة، تمهيدا لهدم العقارات، حيث تم اليوم نقل 27 اسرة وهدم 7 عقارات، كما تم توفير سيارات لنقل السكان لمدينة بدر.

وفى السياق تفقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال نقل الأسر لمدينة بدر، بحضور عدد من قيادات المحافظة، وشرطة المرافق، واشار إلى أن أعمال الحصر مستمرة لقاطنى الوحدات السكنية، وذلك تمهيدا لإخلاء منطقة المدابغ بالكامل وفق خطة التطوير الموضوعة.

وأوضح نائب المحافظ، أن عدد العقارات التي تم إخلائها من السكان 7عقارات وبلغ عدد الاسر التي تم تسكينها من المستحقين 27 أسرة وتولت سيارات المحافظة نقلهم لمدينة بدر.