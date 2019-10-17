فيديو.. إكسترا نيوز تعرض بطاقات هوية عدد من عناصر مرتزقة أردوغان فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا إعلاميا، تعرض فيه بطاقات الهوية لعدد من عناصر مرتزقة جيش أردوغان في سوريا التى تشارك فى العدوان التركى على الشمال السورى.
وتضمن الفيديو لقطات توضح بطاقات هوية لعدد من الإرهابيين المشاركين فى العدوان التركى ضد سوريا، والذين يقومون بمذابح ضد السوريين المدنيين والعزول.
وكانت قناة العربية، أكدت فى خبر عاجل لها أن عمليات سرقة ونهب تشهدها بلدة رأس العين السورية تزامنا مع القصف المدفعى التركى فى تلك البلدة السورية.
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