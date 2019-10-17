شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يقر اتفاق بريكست المتفاوض عليه مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها ، أن الاتحاد الأوروبى أقر اتفاق بريكست الذي تم التفاوض عليه مع بريطانيا.
يذكرأن، قال مسؤول بريطانى رفيع إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتقد أن على المشرعين أن يختاروا التصويت لاتفاقه الجديد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وإلا سيخاطرون بانسحاب فوضوى من التكتل لأن تأجيل الانسحاب لم يعد خيارا مطروحا.
ويصوت المشرعون على اتفاق جونسون يوم السبت، ووافق البرلمان على قرار يجبر جونسون على طلب تأجيل الانسحاب لما بعد 31 أكتوبر تشرين الأول إذا لم يستطع تمرير اتفاقه فى البرلمان.
وقال جونسون إن حكومته ستحترم القانون لكن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبى يوم 31 أكتوبر تشرين الأول مهما كان الثمن.
ومن ناحية أخرى، قال مسؤول فى الاتحاد الأوروبى إن جونسون أبلغ قادة التكتل بأنه متفائل نسبيا بأن البرلمان البريطانى سيقر الاتفاق .
وجاءت تصريحات المسؤول بعد أن ألقى جونسون كلمة خلال قمة فى بروكسل، وغادر جونسون القاعة بعد ذلك وظل باقى قادة الاتحاد وعددهم 27 ليواصلوا المباحثات من دونه.
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