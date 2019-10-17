شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطمئن على صحة أمير الكويت فى اتصال هاتفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الرئيس عن خالص تمنيّـاتُه بموفور الصحة و العافية لأمير الكويت، وذلك عقب عودتُـه بلاده قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإنتهاء من إجـراء بعض الفحوصات الطبيـة الناجحة هُنـاكَ.

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من جانبه، أبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس على مشاعره الصادقة، مؤكداً على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.