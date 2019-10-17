شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، "البنتاجون" تحذر تركيا من التوغل فى سوريا وتؤكد يحمل مخاطر عواقب وخيمة.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تطلعه إلى موقف أوروبى موحد وحازم ضد الهجوم التركى فى سوريا – بحسب ما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شرقى تايوان، اليوم الخميس، دون ورود أنباء على ألفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

قالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن مصر استخدمت قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار بشكل فعال، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد بشكل إيجابى، وسط دعم كبير لبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن مصر عازمة على استمرار العمل فى الإصلاحات مؤكدة أن ترشيد دعم الطاقة مكن الحكومة من توفير المزيد من الأموال للتعليم والصحة والاستثمار فى التنمية البشرية.

كشفت تقارير إسبانية أن الإتحاد الإسبانى لكرة القدم استقر على تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والذى كان من المقرر إقامته 26 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا على ملعب "كامب نو".

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى بزعم قدرتهما على منحهم قروض، جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها وبخاصة الجرائم المرتبطة بعمليات النصب على المواطنين والإستيلاء على مدخراتهم.

تعد محافظة بنى سويف من أوائل محافظات الجمهورية دعما للمشروعات الصغيرة والتى وصلت خلال التسعة أشهر الأخيرة إلى 1063 مشروعا ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية عن طريق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك".

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للرد على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال حول حكم الحصول على قرض من البنوك.

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كان حلم حياتي افتح حضانة والحمد لله حققت حلمي في يومين لما أخدت قرض مستورة"، هكذا بدأت إيمان احمد حديثها لـ"الخليج 365" وهى واحدة من المستفيدات من قرض مستورة بمنطقة أرض اللواء والذى وفرته وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير حياة كريمة للسيدات غير القادرات من خلال توفير قرض يبدأ من 4 آلاف جنيه حتى 20 ألفا.

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، أن فريقه سيخوض مواجهة الزمالك، المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

استقبل الرئيس السورى بشار الأسد، صباح اليوم الخميس، فالح الفياض مستشار الأمن الوطنى العراقى حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى.

قال مفتى صربيا، الدكتور مولود موديتش، إننا نشكر مصر لأنها هى التى أدخلت الإسلام إلى البلقان منذ 600 سنة عبر التجار المصريين وليس الاتراك كما يزعمون.

يبدو أن بيان النادي الاهلي حول رفضه اللعب أى مباريات فى مسابقة الدوري المصري قبل خوض مباراة الأسبوع الرابع أمام منافسه التقليدى الزمالك "الكلاسيكو العربى الأفريقي المصرى" عبر الحدود ليصل إلى عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

نظمت غرفة التجارة الأمريكية عشاء عمل، على شرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، وبحضور ممثلي كبرى الشركات الأمريكية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعته بشكل يومى لطلاب كلية الطب العسكرى التابعة للقوات المسلحة، منذ نشأتها قبل 6 سنوات، مشيرا إلى أهمية تطبيق الاختبارات المميكنة على كل الجامعات للحد من التدخل البشرى.

نظمت غرفة التجارة الأمريكية عشاء عمل، على شرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، وبحضور ممثلي كبرى الشركات الأمريكية.