مباحث التجمع الخامس تسقط هاربًا من 71 سنة سجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

تمكن المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس والرائد مهند السنطاوي، معاون أول المباحث، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "ع. ي" تاجر، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3515 / 65 لسنة 2014م عابدين.

ودلت التحريات أن المتهم الهارب محكوم عليه بالسجن 10 سنوات بقضية إخلال بعقد، و66 حكم حبس جزئي شيك، سرقة تيار كهربائي، إتلاف، غش تجاري، مباني "بإجمالي حبس 71 سنة و6 شهور.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وأحاله العميد منتصر فخر الدين، مأمور قسم التجمع الخامس، إلى النيابة العامة.