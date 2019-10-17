استخدمها في الشراء عبر الإنترنت.. ضبط شخص استولى على بيانات "بطاقات الدفع الإلكتروني" لمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر الإنترنت.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك بورود بعض الاعتراضات من أحد عملاء البنك لقيام أحد الأشخاص بالاتصال به والحصول على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به واستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وكشفت عمليات الفحص الفني لتلك العمليات الشرائية أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات أحد الأشخاص (مقيم بقرية باسوس بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، وتم رصد أوامر شراء حديثة لأجهزة الكترونية مرسلة من إحدى الشركات باسم المذكور وباستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها.

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وتبين أنه (عامل بمصنع مواد غذائية - ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية - سبق اتهامه والحكم عليه في عدد 11 قضية " تبديد – إيصال أمانه "، ومحكوم علية هارب في تلك القضايا) وضبط بحوزته (بطاقة رقم قومي تحمل اسم الشخص المذكور "المستخدمة في عمليات الشراء" - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه قام بالاتصال بالعديد من الأشخاص مدعيًا كونه موظفًا بالبنك وأخبرهم بفوزهم بجوائز مالية مقدمة من البنك وإحدى شركات المحمول.

وطلب أرقام وبيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بهم، حتى يتسنى لهم استلام تلك الجوائز، وعقب ذلك يقوم باستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول وبطاقة الرقم القومي غير الخاصة به. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني، وملاحقة وضبط مرتكبيها.