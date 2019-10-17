الأحد.. ظافر العابدين ضيف أولى حلقات "القاهرة الآن" مع لميس الحديدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد المقبل، الفنان التونسي ظافر العابدين في أولى حلقات برنامجها الجديد "القاهرة الآن" والذي يعرض على قناة "العربية الحدث".

وتبث الحلقة على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويستقبل البرنامج أسئلة وتعليقات المشاهدين خلال البث على هاشتاج #اسأل_ظافر_العابدين .

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برنامج "القاهرة الآن" تجربة إعلامية غير مسبوقة، تهدف لتغطية الأخبار الإقليمية والمصرية بطريقة مبتكرة لم يعهدها الإعلام العربي.

ويمزج البرنامج بين تقنيات التحليل الصحفي والعمل الإخباري من جهة وبين المنصات التفاعلية التي يستخدمها الشباب في المنطقة على نطاق واسع من جهة أخرى، إذ سيمتد على مدار ساعتين تخصص ساعته الأولى للتحليل السياسي المباشر في حين سيتحول في ساعته الثانية إلى مُنتج إعلامي فريد من نوعه يُقدم حصرا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تفاعلية، إذ تواصل الحديدي تقديم البث المباشر عبر تلك المنصات بطريقة تتجاوز الأطر التقليدية عبر تجربة رقمية غير معهودة على مستوى المنطقة.

يذكر أن ظافر العابدين يعرض له مسلسل "عروس بيروت" الذي يجمعه مع كارمن بصيبص ومجموعة ‏من النجوم، وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي "عروس اسطنبول‎".