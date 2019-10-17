أخبار مصر | "الحلي ومكملات الأناقة في الحضارة المصرية".. برنامج تعليمي بمتحف التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحلي ومكملات الأناقة في الحضارة المصرية".. برنامج تعليمي بمتحف التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سيدة صفوت رئيسة قسم متحف الطفل في المتحف المصري بالتحرير، إن المصري القديم برع في صنع وتصميم ملابسه وإكسسواراته التي تميزت بالبساطة والسحر والأناقة في وقت واحد.

وأضافت أنه ظهرت لنا طرز وأنواع مختلفة من هذه الملابس سواء لمختلف الطبقات الاجتماعية على جدران المقابر والمعابد أو ما تبقى منها حتى الآن. والتى كانت تبرز جمال المرأة.

ولهذا السبب يعود إليها المصممون مرة بعد مرة ليستلهموا منها ويستوحون الكثير من الخطوط والتفاصيل والزخارف بتفاصيل من هذه الفترة.

Advertisements

وأشارت إلى أن الإنسان عرف صناعة الحلي وأدوات الزينة منذ فجر التاريخ وعرف أن لها أدوارًا مختلفة في الحضارة المصرية القديمة فكانت تستخدم لاغراض الزينة والتزين، ولاغراض دينية ايضا وكان يلبسها الرجال والنساء معا ، فالمصريين القدماء عرفوا الحلي منذ عصر ما قبل التاريخ، فعلى الارجح ان أقدم صناعة للحلي تعود لحضارة البداري.

وقالت صفوت إنه في إطار حرص قطاع المتاحف على الحفاظ على الحرف التراثية في المجتمع المصري والمساهمة في حل مشكلة البطالة وربط مختلف الفئات العمرية بالمتاحف المصرية؛ نظم القسم التعليمي بالمتحف المصري برنامج تعليمي تحت عنوان (الحلى ومكملات الاناقة في الحضارة المصرية) مع الأستاذة مروة أبو الدهب، حيث بدأ برنامجنا بجانب نظري تطبيقًا على القطع الأثرية بالمتحف المصري، أعقبها ورشة عمل تطبيقية بالقسم التعليمي.

ويهدف البرنامج للتعرف على الحلي المصري القديم انواعه واشكاله والاحجار المستخدمه ومواد التصنيع ومكملات الاناقة وربطها بالحلى المعاصر من خلال القطع الاثرية المعروضة بالمتحف.

بالإضافة لاكتساب مهارة تنفيذ حلي مستوحى من نماذج الفن المصري القديم مع زيادة القدرة على التركيز ورفع القدرات الذهنية، كما يهدف برنامجنا إلى تنمية المهارات الإبداعية لدى المتدرب وترسيخ قيمة التراث المعنوي وأهمية الحفاظ عليه.