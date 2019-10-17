أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع شهاب وطريق المريوطية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع شهاب وطريق المريوطية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعدد من الجولات الميدانية على مدار الأسبوع للوقوف على حالة النظافة والإشغالات ومتابعة المجهودات التي تنفذها الأحياء والمراكز للمواطنين وأعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية.

حيث تفقد راشد خطة التطوير التي تنفذها المحافظة لطريق المريوطية والذي جاري رصف وتوسعة الطريق بتكلفة حوالي 20 مليون جنية لتحقيق سيولة مرورية للمنطقة والتسهيل على قائدي المركبات في الوصول إلي الطريق الدائري، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الازدحام المروري وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية، وذلك بطول 3،5 كم لما لها من أهمية كبيرة على المواطنين، موجها حي العمرانية باستكمال أعمال إزالة أي إشغالات من جانبي الطريق والالتزام بخطوط التنظيم المحددة للطريق.

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كما شملت جولات محافظ الجيزة خلال الأسبوع الحالي تفقده جراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل بحى الدقى، لمعاينة حالة المعدات التي تم إصلاحها مؤخرًا، حيث تم الانتهاء من إصلاح 6 معدات ثقيلة شملت سيارات نقل كبيرة السعة وسيارة برج إنارة وسيارة انقاذ، وذلك في إطار سعى المحافظة للاستفادة من مواردها وإعادة استخدام المعدات المتهالكة من خلال إجراء إصلاحات بها لإدخالها الخدمة مجددًا.

حيث وجه المحافظ بضرورة الاستمرار في استكمال خطة إصلاح المعدات التي يمكن الاستفادة منها مجددًا للدفع بها في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وشملت جولات محافظ الجيزة خلال الأسبوع تفقده أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع شهاب فى إطار خطة المحافظة لتطوير الشوارع والطرق الرئيسية لتظهر بالشكل الحضاري اللائق حيث تشمل الأعمال تطوير الجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار بعد تهالكها وتدنى المستوى الجمالي لها، إضافة إلى تركيب الإنترلوك ورفع كفاءة البلدورات بدلا من المتهالكة إضافة إلى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين على جانبي الشارع وتركيب بلاط "إنترلوك" به ليتماشى مع الشكل الجمالي للشارع مع إزالة أي إشغالات أو تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة.