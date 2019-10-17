أخبار مصر | اليوم.. قبول طلبات راغبي التدريب على 10 مهن بمعهد السالزيان الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. قبول طلبات راغبي التدريب على 10 مهن بمعهد السالزيان الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ فرع معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة اليوم الخميس في قبول طلبات راغبى التدريب على 10 مهن مجانا، بدورات التدريب التحويلي على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، علي أن تقدم المستندات والمقابلات الشخصية كل يوم خميس ولمدة شهر، وبفرع الإسكندرية كل يوم أربعاء اعتبارا من 23 أكتوبر الجاري ولمدة شهر، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة، والمعهد.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المهن التى سيتم التدريب عليها في فرعي القاهرة والإسكندرية تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، وتبريد وتدريب وتكييف، وميكانيكا سيارات، ولحام أكسجين وكهرباء، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين علي دورة تركيبات، والتحكم العددى P.L.C.S.7. 200، للحاصلين علي دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية فى التحكم العددى P.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمي خراطة C.N.C.

وأشار "سعفان" إلى أنه يشترط فى الطالب المتقدم للتدريب أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجى المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، حيث أن مواعيدها صباحًا ومساءً.

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كما يشترط أن يكون سن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بكل من المعهدين يوم المقابلة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وحال الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.

وقال وزير القوي العاملة: إنه يتم تقدم الطلبات باليد مرفقا بها أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومى سارية، للاطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية يوم الخميس من كل أسبوع علي أن يبدأ التقديم اليوم الخميس ولمدة شهر، وذلك بالنسبة للقاهرة بمعهد السالزيان 3 شارع عبد القادر طه- الساحل - شبرا.

أما بالنسبة للإسكندرية تقدم المستندات والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء من كل أسبوع علي أن يبدأ من 23 أكتوبر 2019 ولمدة شهر، وذلك بمقر المعهد 99 شارع اللبان - الإسكندرية.