شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر» ينعى ضحايا تصادم حافلة المعتمرين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الأزهر الشريف بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، المعتمرين المُتَوَفَّيْنَ في حادث تصادم حافلتهم على طريق الهجرة بين مكة والمدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن وفاة ٣٥ شخصًا.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على العالم بالأمن والسلام والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأزهر» ينعى ضحايا تصادم حافلة المعتمرين بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.