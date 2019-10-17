شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العربي لسيدات الأعمال»: السوق العقاري بمصر في قوة متزايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر «القاهر دبي العقاري»، الإصدار الأول تحت عنوان «تخطيط وتصميم استراتجيات المدن العمرانية الذكية»، ورحبت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال بالضيوف، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف في إصداره الأول تعزيز التعاون بين مصر والإمارات، والذي وقعه المجلس مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال العام الماضي، على هامش مؤتمر سيتي سكيب دبي.

وأشارت «عصام»، خلال كلمتها على هامش مؤتمر القاهر دبي العقاري، والذي ينظمه المجلس بالتعاون مع غرفتي التطوير العقاري ومواد البناء وجمعية مستثمري أكتوبر، إلى أن هناك هدف مهم لوجود دور كبير للسيدات العربيات بالقطاع العقاري.

وأضافت أن المؤسسات التي وقع العربي لسيدات الأعمال معها وعلى رأسهم المعهد العقاري ودائرة الأراضي والأملاك، يستهدف تنشيط سبل التعاون لدعم القطاع العقاري بمصر والعالم العربي من خلال خطط محددة ووفق دراسة مسبقة، مشيرة إلى أن دائرة الأراضي والأملاك لها دور حيوي في تنشيط التصرفات العقارية واليومية وله تأثير مهم في المتعاملين بالقطاع العقاري والمهتمين بالاستثمار العقاري بدبي.

وأكدت أن سوق العقار بمصر في قوة متزايدة يومية، و«لدينا مايؤهلنا على خلق التنافسية لما يوفره لها المناخ السياسي والاقتصادي والدعم الكبير من الدولة للقطاع يجعل منه قاطرة حقيقة»، مضيفة: «الصناعة في مصر لاتمرض ولا تموت».

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من جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن اللقاء بحسب تقديري لابد أن يتطرق إلى القدرة الهائلة للامارات إلى التطور الهائل في القطاع العقاري، حيث استطاعت الإمارات بناء 14 مدينة جديدة يتجاوز عدد السكان فيها 40 مليون، وتحويل الرقمنة إلى جزء من نهج الحياة.

وأكد شكري أن التطور العقاري بمصر يسير بخطى ثابتة وقوية ولديها القدرة على التوسع في القطاع العقاري واستقبال الاستثمارات فيه بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن اللقاءات الثنائية بين الطرفين تعكس حجم التعاون بين مصر والإمارات.

فيما ذكرت هند عبيد المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، أن التعاون بين المعهد العقاري والمجلس العربي لسيدات الأعمال، يستهدف خلق منصة تفاعلية بين الطرفيين، وتعزيز أهمية الإنسان في مجتمع عربي متوحد، ونناقش العديد من الفرص بين كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر.

بدورها، أستعرضت ماجدة على راشد المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار بدائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي، أبرز الأرقام التي حققها قطاع العقاري بدبي خلال الفترة السابقة، حيث بلغت 80 مليار درهم في 2018، مشيرة إلى أن التواجد اليوم يستهدف تعزيز التواصل وتأكيد أهمية دور المرأة في القطاع العقاري.

وأشارت ماجدة إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة بالسيدات بدبي وصلت لـ 30 % بقيمة 12 مليار درهم، فيما ساهمت 170 سيدة مصرية في القطاع العقاري بدبي بقيمة 223 مليون درهم، مضيفة أن «دبي» تقدم الكثير لتشكيل قاعدة كبيرة من السيدات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع العقاري.

وذكر وليد عباس، مساعد وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن الحكومة تستهدف في خطتها المدن الجديدة، حيث تم دراسة إنشاء 30 مدينة وجاري العمل في 14 مدينة منهم، مما يوفر خدمات تقنية كاملة، من خلال المدن الذكية، مؤكدا: «أننا نسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التحسين في حياة المواطن المصري ودعم الاستثمار العقاري بمصر وفق خطط مدروسة، وتخفيف الزحام وتحويل العاصمة الإدارية لمدينة تاريخية جديدة».