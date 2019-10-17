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محافظ القليوبية يفتتح عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس، عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة قليو، إذ قام بافتتاح مدرسة بلقس الإعدادية، التي تمثل الإنشاءات بها إحلال جزئي وتتكون من 18 فصل بتكلفة 6 مليون جنيه.

وتوجه المحافظ لمتابعة انتهاء الأعمال لتوسعات محطة مياه قليوب بكوم أشفين، حيث تبلغ الطاقة التصميميه ٦٨ ألف متر٣ / يوم لرفع طاقه المحطة ١٣٦متر٣ / يوم حيث تبلغ التكلفه التقديرية ٢٠٠ مليون جنيه، ومن المنتظر افتتاح المحطة خلال النصف الأول من عام 2020.

وافتتح المحافظ مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية المشتركة بقليوب (توسع) وتتكون من 15 فصل بتكلفة 5 مليون جنيه.

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