شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح معرض «أجرينا» الدولي للثروة الداجنة والسمكية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترافقه الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الخميس، معرض «أجرينا» الدولي للدواجن والماشية والأسماك في نسخته الحادية والعشرين، والذي تستمر فعالياته حتى ١٩ اكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

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وتفقد وزير الزراعة ونائبته أجنحة المعرض المختلفة، والتقوا العارضين من الدول المختلفة والزائرين المهتمين بمجال الثروة الداجنة والسمكية.

وأكد أبوستيت أهمية هذا المعرض، حيث يعد من أكبر المعارض العالمية في مجال تكنولوجيا إدارة مزارع الدواجن وصناعة الأعلاف، مما يعد فرصة جيدة للتعرف على التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، بما يساهم في النهوض بالثروة الداجنة في مصر، حيث يشهد مشاركة من شركات محلية ودولية، مما يعد أيضا دفعة قوية في النهوض بالانتاج الحيواني.

ويشارك في المعرض هذا العام حوالي ٦٤٥ شركة، تمثل ٢٣ دولة، منها ١٤٢ شركة صينية، و٢٣٦ شركة أوروبية، و٤٣ شركة من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الشركات العربية المتخصصة في إنشاء وإدارة المزارع في كل المجالات من سلالات الدواجن وتجهيز وإنشاء العنابر بالنظام المغلق والأدوية البيطرية واللقاحات ومعدات مصانع الأعلاف وإضافات الأعلاف.

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية في دورته الـ21

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية في دورته الـ21

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية في دورته الـ21

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية في دورته الـ21

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية في دورته الـ21

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية في دورته الـ21

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية في دورته الـ21

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية في دورته الـ21

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية في دورته الـ21

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية في دورته الـ21

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية في دورته الـ21