شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز وعبدالمنعم سعيد يشاركان في الموسم الثقافي بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف جامعة القاهرة، ضمن الموسم الثقافي والفني للعام الدراسي 2019 / 2020، الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، في حوار مفتوح مع الطلاب والأساتذة والعاملين، تحت عنوان «تجربتي» في الواحدة ظهر 21 أكتوبر الجاري في قاعة الاحتفالات الكبرى.

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كما تنظم الجامعة ندوة للدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» الأسبق، بعنوان «المحركات العشرة للمستقبل المصري»، في الـ12 ظهر 22 أكتوبر الجاري في قاعة الاحتفالات الكبرى.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إن هذه اللقاءات تأتي في إطار الموسم الثقافي والفني للجامعة، مؤكدًا ضرورة التواصل بين الأجيال، ما يساعد في تعريف الطلاب بالتجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات.

أضاف «الخشت» أن الموسم الثقافي والفني للجامعة سيشهد حضور شخصيات ثقافية وسياسية وإعلامية وفنية مرموقة لفتح الباب أمام الطلاب للتعلم من تجارب الآخرين، مؤكدًا أن هذه الندوات لها دور كبير في اطلاع الطلاب على أفكار جديدة.