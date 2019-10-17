شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: طرح 6 فرص لوجيستية وتجارية بـ6 محافظات نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح 6 فرص لوجستية وتجارية في 6 محافظات هي: الإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر والشرقية والفيوم والوادي الجديد، خلال نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير في محافظة البحيرة، الخميس، لوضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية في دمنهور، وإقامة منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة، رفقة اللواء خالد آمنه، محافظ البحيرة.

أكد «المصيلحي» أن التجارة الداخلية سيتم تطويرها وتحديثها عند تقليل حلقات تداول السلع، ما يعمل على إيصال السلعة للمستهلكين بأسعار منخفضة، مشيرا إلى أهمية خفض نسبة الهالك من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة من خلال تنظيم التجارة الداخلية.

من جهته، أكد محافظ البحيرة تكثيف الجهود للانتهاء من تنفيذ أعمال المنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور، والتى تم وضع حجر الأساس لها مؤخرًا على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بقيمة 5 مليارات جنيه، وهي الأولى من نوعها بالمحافظة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عامين.

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وقال المحافظ إن المشروع «يمثل تعد نقلة حضارية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج التجارى والاقتصادى لمحافظة البحيرة وقدرتها على تخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة».

أضاف المحافظ أنه «تم وضع خطة زمنية لعودة الانتعاش الاقتصادى بالمحافظة، من خلال المشروعات التجارية ومنها المنطقة اللوجستية بمركز دمنهور، وبحث إقامة مناطق لوجيستية أخرى بمدن المحافظة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى والصناعى وتوفير فرص العمل».

تابع: «المنطقة اللوجستية تستهدف أكثر من 10 ملايين نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة باستثمارات حوالى 5 مليارات جنيه، وتوفر 17 ألف فرصة عمل»، مشيراً إلى أنها «ستضم مراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض وهايبر ماركت وأنشطة خدمية».

بدوره، أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية، أن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمنطقة اللوجستية بدمنهور يصل لنحو 8 مليارات جنيه، وأن المشروع مقام على مساحة 96 فدانا ويشمل سوق تجارى وأماكن مطاعم وأماكن مخصصة للأسواق المفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية.

أكد «عشماوي» أنه تم اختيار محافظة البحيرة لإقامة 3 مشروعات جديدة تجارية ولوجستية وجملة بمساحة إجمالية 86 فدان وباستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه،

منوهًا بأن المنطقة اللوجستية تنفذها شركة «OCL» بتكلفة تقترب من 1.5 مليار جنيه، ومنطقة تجارية ترفيهية تنفذها شركة «MWS» بتكلفة 5 مليارات جنيه.