شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية والاتصالات، وسفير مصر في واشنطن.

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استعرض اللقاء جوانب التعاون بين مصر، ممثلة في شركة مصر للطيران وشركة بوينج، في ضوء خطة الحكومة لتحديث أسطول مصر للطيران، وآخرها انضمام طائرات طراز «دريملاينر» إلى أسطول الشركة، من أجل دفع خطط التطوير الجارية، والتى أسهمت في تحسين الوضع المالي والتنافسي للشركة.

تطرق اللقاء إلى إمكانية تدشين تعاون بين بوينج ووزارة الاتصالات في مجال التطوير التكنولوجي والسوفت وير.

وفى ختام اللقاء، أكد نائب رئيس شركة بوينج الاهتمام الذي توليه الشركة بالسوق المصرية، باعتبارها سوقا واعدة ومحورية في منطقة الشرق الأوسط.